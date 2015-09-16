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Metropoll: Kriz bekleyenlerin oranı yüzde 55'e çıktı, AKP tek başına iktidar olur diyenler ise 39'a düştü

Araştırma şirketinin yaptığı ankete göre, ekonomik kaygılar ön planda

16 Eylül 2015 12:36

Metropoll'ün 2-5 Eylül tarihleri arasında yaptığı son araştırmaya göre vatandaşın ekonomik kaygıları sürekli artıyor. Araştırmanın sonuçlarına göre kriz bekleyenlerin oranı yüzde 55,2'ye çıktı. 1 Kasım seçimlerinde AKP'nin tek başına iktidar olacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 39'a düştü.

Araştırma şirketinin 2-5 Eylül 2015 tarihleri arasında yaptığı ankete göre, vatandaşın ekonomik kaygıları ön planda. Katılımcıların yüzde 64.6'sı ekonominin kötü yönetildiğini düşünürken, yüzde 55'i ise bir ekonomik kriz beklediklerini belirtti.

Metropoll'ün Türkiye 'nin Nabzı Eylül ayı araştırması; 28 ilde 2 - 5 Eylül 2015 tarihleri arasında toplam 2540 kişi ile yapıldı. Dağlıca'dakiPKK saldırısı öncesinde yapılan ankette katılımcıların çoğunluğu, PKK ile mücadeleyi de yetersiz bulurken. HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın PKK'ya yönelik 'koşulsuz-şartsız silah bırakma' çağrısına da destek verdi.

İşte araştırmadan çıkan sonuçlar:

 

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