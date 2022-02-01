Metropoll: Halkın yüzde 90’ı dolar düşünce fiyatların düşmediğini söylüyor

Metropoll Araştırma'nın anketine göre, halkın yüzde 90’ı dolar düşünce fiyatların düşmediğini söylüyor.

Türk Lirası’nın yabancı paralar karşısında rekor seviyede değer kaybetmesiyle beraber market raflarında fiyatlar yükselmiş, zincir marketler iktidar tarafından fahiş fiyat yükseltmekle suçlanmıştı. İktidardan Dolar/TL arasındaki makasın düşmesiyle birlikte gelen zamların geri alınması çağrısında bulunmuştu. Öte yandan dolardaki rekor artış market rafları dışında pek çok sektöre de etki etmiş, fahiş zamlar ülke gündemine oturmuştu. Türkiye'nin Nabzı araştırmasının ocak ayı sonuçlarını yayımlayan Metropoll, vatandaşlara, “Sizce dolar düşünce fiyatlar da düşüyor mu?” diye sordu.

Ankete göre katılımcıların yüzde 8.9’u bu soya "Evet" diye yanıt verirken, yüzde 89.6’sı ise “Hayır” diye yanıt verdi. Yüzde 1.5 ise fikrinin olmadığını beyan etti.

“Sizce dolar düşünce fiyatlar da düşüyor mu?” sorusuna verilen yanıtların “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna göre verilen yanıt dağılımı da şöyle:

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