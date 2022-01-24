Metropoll: Halkın yüzde 61'i "İBB'de teröristler işe alındı" iddiasına inanmıyor

MetroPOLL Araştırma, bu ayki araştırmasında İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan özel teftişi vatandaşlara sordu. "İmamoğlu'nun belediyeye terörle ilişkili 500 kişiyi işe aldığı yönündeki iddiaya inanıyor musunuz?" sorusuna yüzde 61.7 inanmadığını, yüzde 24.3'ü de inandığını söyledi. Yüzde 14'ü fikir belirtmedi.

AKP'lilerin yüzde 26.7'si ve MHP'lilerin yüzde 30.7'si inanmadığını vurguladı.

Gazetesi İsmail Saymaz’ın Halk TV’de kaleme aldığı yazısında aktardığına göre; "Hükümetin İmamoğlu'nu görevden alarak, yerine kayyum ataması nasıl sonuç yaratır?" sorusu da soruldu. Yüzde 63.4'ü "Destek artar" derken, yüzde 14.2'si "Azalır" dedi. Yüzde 11.2'si "Etkilemez" diye yanıt verdi. Aynı oranda insan fikir beyan etmedi.

AK Partililerin yüzde 31.9'u, MHP'lilerin yüzde 47.'ü İmamoğlu'na verilen desteğin artacağını söyledi.