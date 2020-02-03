Metropoll'den 'Erdoğan'a görev onayı' anketi: Onaylayanlar yüzde 41'e kadar düştü

Metropoll araştırma şirketinin "Erdoğan Ocak 2020" anketine göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın görevini onaylayanların oranı yüzde 41,9'a düştü. Erdoğan'a destek Barış Pınarı Harekâtı döneminde yüzde 48'e kadar çıkmıştı.

Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı düşüş eğilimi gösterirken, 'Onaylıyorum' diyenlerin oranının Ekim 2018'den bu yana en düşük seviyede olması dikkati çekti.

Ankette, MHP seçmeninin yüzde 62,2'sinin Erdoğan'a destek verdiği görülürken, Metropoll'ün verilerine göre kriz dönemlerinde Erdoğan'a verilen görev onayında düzenli bir yükselme gözlemleniyor.

Ankete göre Erdoğan'a görev onayında en düşük destek HDP ve CHP seçmeninden geliyor.

Kararsızlar dağıtılmadan HDP seçmeninin yüzde 82,3'ü Erdoğan'a görev onayı vermezken, CHP seçmeninin de yüzde 87,4'ü de desteklemiyor.

İyi Parti seçmenlerinde ise Cumhurbaşkanı'na destek, sadece yüzde 6,7 olarak anket sonuçlarına yansıdı.