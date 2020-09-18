Metropoll'den anket: AKP ve MHP'nin toplam oyu yüzde 38.8

Metropoll Aratırma'nın “Ağustos 2020 Türkiye’nin Nabzı” anketine göre AKP ve MHP'nin toplam oyu yüzde 38.8'de kaldı.
MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, Twitter'dan ağustos ayı anketinin sonuçlarını paylaştı.
“Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunun yöneltildiği ankette yüzde 31.3 AKP, yüzde 21.2 CHP, yüzde 7.6 HDP, yüzde 7.6 İyi Parti, yüzde 7.5 MHP yanıtı verdi.
Karasız, protesto ve cevapsız oyların sonuçlara dağıtılmadığı ankette AKP ve MHP'nin oy toplamı yüzde 38.8'de kaldı.