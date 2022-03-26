Metropoll: Başkanlık seçiminin kaderini Erdoğan’ın rakibinin kimliği belirleyecek

Metropoll Araştırma Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, son ankette vatandaşa yöneltilen, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a mı, yoksa onun karşısına çıkan kişiye mi oy verirsiniz?" sorusunun yanıtlarını aktardı. Sencar, sonuçları, "Başkanlık seçiminin kaderini Erdoğan’ın rakibinin kimliği belirleyecek" diyerek duyurdu.

Metropoll Araştırma vatandaşa, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a mı, yoksa onun karşısına çıkan kişiye mi oy verirsiniz?" diye sordu.

"Erdoğan'a oy veririm diyenlerin" oranı yüzde 33.3 iken; "karşısına çıkan rakibine oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 33.7 oldu. "Rakibinin kim olduğuna bağla" diyenler ise yüzde 28.1 oranında.

Öte yandan Metropoll, "Erdoğan'a oy veririm" diyenlerin oy oranının ocak ayından bu yana arttığını ortaya koydu. Ocak 2022'de bu oran yüzde 29,8 iken; Şubat 2022'de yüzde 30,8; Mart 2022'de de yüzde 33,3 oldu.

"Karşısındakine oy veririm" diyenlerin oranı ise bu üç ay içine düşüş gösterdi.

Özer Sencar'ın açıkladığı anket sonucu şöyle: