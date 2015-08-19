Metropoll Başkanı Özer Sencar: HDP Türkiye’nin 3. partisi olabilir

Metropoll Araştırma şirketinin kurucusu Özer Sencar, HDP’nin Türkiye’nin 3. partisi durumuna gelebileceğini söyledi.

Sencar, CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Sencar, “Yüzde 17-18 civarında seçmeni olan Kürtlerin partisi sadece HDP olursa bu Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği açısından son derece yanlıştır. Bu yanlışı Tayyip Bey yapmıştır.” diye konuştu. Sencar, PKK'nın HDP oyları üzerindeki etkisiyle ilgili de "Bu fazla oyun PKK’dan geldiğini düşünürsek ve bu fazla oyu Türkiye genelinden çıkardığınızda HDP yarım puan bir oy kaybediyor." dedi.

Hürriyet'in haberine göre, Sencar canlı yayında şöyle konuştu:

“Alan çalışmalarını bitirdiğimiz, veri girişlerinin yarısından çoğunu yaptığımız araştırmamızda HDP’nin ciddi bir oy artışı sağladığını gördük. Dolayısıyla Türkiye, Türkler, mevcut hükümet, devlet çok ciddi bir hata yaparak, HDP’yi sadece Kürtlerin partisi haline getirdiler. Ak Parti’den uzaklaşmasını sağladılar. Benim kanaatim bugünkü veriler önümüzdeki süreçte de önümüze gelecek olursa HDP Türkiye’nin 3. Partisi olabilir. Şuanda MHP ve HDP başa baş görünüyor. Bu Türkiye’de Türk-Kürt birlikteliğinin de önüne konmuş bir mayındır. AK Parti mutlaka Kürtlerin de partisi olmaya devam etmelidir. Eğer bunu beceremezse bunu mutlaka CHP becermelidir.

Yüzde 17-18 civarında seçmeni olan Kürtlerin partisi sadece HDP olursa bu Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği açısından son derece yanlıştır. Bu yanlışı Tayyip Bey yapmıştır bana göre. Umarım CHP bu yanlışı görür ve Kürtlerin de partisi olabileceği izlenimini verir. Aksi takdirde Türkiye çok kötü bir istikamete doğru gidiyor.

'O oyları düştüğümüz zaman HDP 1 vekil bile kaybetmiyor'

7 Haziran’daki resmi seçim sonuçları inceledik. HDP’nin önde gittiği bütün illerde il merkezi, ilçeler ve köyleri ayrı ayrı değerlendirdik. Gördüğümüz şey şu; köylerde ve ilçelerde HDP il merkezlerine nazaran yüzde 5.5 civarında fazla oy almış. Yani Diyarbakır ya da Bitlis’in merkezlerinde aldığı oylar ile köyler arasında aldığı oy farkı yüzde 3 ila 6 arasında. PKK’nın Güneydoğu’da seçmenleri etkilediği konuda hiçbir şüphem yok, bunu yapmıştır. Ama tüm il merkezlerinde HDP’nin oyu yüzde 50, yüzde 60, yüzde 70 şeklinde, köylerde bu 5 puan daha fazla. Bu 5 puanı düştüğünüz zaman, HDP bir tek milletvekili kaybetmiyor. Bu fazla oyun PKK’dan geldiğini düşünürsek ve bu fazla oyu Türkiye genelinden çıkardığınızda HDP yarım puan bir oy kaybediyor.