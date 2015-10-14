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Metropoll Başkanı Özer Sencar: HDP bugün yüzde 13'le barajı aşıyor

AKP'nin oy desteğine göre çıkarabileceği milletvekili sayısı kaç?

14 Ekim 2015 03:35

Metropoll Araştırma şirketinin kurucusu Özer Sencar, "HDP bugün yüzde 13'le barajı aşıyor" dedi. AKP'nin oy desteğine göre 261 milletvekili çıkarabildiğini söyleyen Sencar, şirket olarak hazırladıkları raporun gecikmesinden dolayı da özür diledi.

Özer Sencar'ın kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

 

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