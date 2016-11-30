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Politika

Metropoll Başkanı Özer Sencar: Halkın yüzde 51'i başkanlık sistemine karşı

“AK Parti’nin oyu düşüyor, CHP yükselişte”

30 Kasım 2016 05:45

Metropoll Araştırma Şirketi'nin sahibi Özer Sencar, “başkanlık sisteminin referandumda AK Parti için çantada keklik olmadığını” söyledi. “AK Parti ile MHP'nin yeni anayasa konusunda anlaşıyor olması, değişikliğin referandumda kabul edileceği anlamına gelmiyor” diyen Sencar, seçmenlerin yüzde 51'inin başkanlık sisteminin karşısında olduğunu belirtti.

RS FM'de Yavuz Oğhan'ın hazırlayıp sunduğu 'Bidebunudinle'de konuşan Sencar, yüzde 10’luk bir kesimin kararsız olduğunu söyleyerek esas belirleyici olanın da bu yüzde 10 olduğunu ifade etti. Sencar, "Kararsız yüzde 10’u yanına çekmeyi başaran kazanır" dedi.

“OHAL’de gidilmeyecektir”

Sencar, OHAL sürecinde sandığa gitmenin demokratik olmayacağı tartışmasına ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  karakterini düşündüğümüzde OHAL’de sandığa gidilmesini istemeyecektir. Zira ‘OHAL’de kazandın’ dedirtmez. Dolayısıyla OHAL’de referanduma gitme ihtimali yoktur" ifadelerini kullandı.

Sencar bugün seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alacak sorusunun yanıtını da verdi. Kasım ayında bir önceki aya göre CHP’nin 3 puanlık bir artışla 23.5’tan 26.5’a yükseldiğini belirten Sencar, AK Parti’nin de  yüzde 3’lük bir düşüş kaydettiğini ifade etti.

AK Parti'nin oyları ekim ayında yüzde 53 iken Kasım ayında yüzde 49.5’e düşmüş. Sencar, MHP’nin oy oranı yüzde 11.5, HDP’nin oy oranı ise yüzde 10.7 olarak göründüğünü ifade etti.

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