Metropoll Araştırma’nın sahibi Özer Sancar serbest

Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi'ne yönelik düzenlenen 'FETÖ/PDY' sorusturması kapsamında gözaltına alınan araştırma şirketi Metropoll’ün sahibi Özer Sencar, serbest bırakıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Namık Kemal Üniversitesi'ne yönelik düzenlenen 'FETÖ'/PDY soruşturmasında Ankara’da gözaltına alınan araştırma şirketi Metropoll’ün sahibi Özer Sencar, dün Tekirdağ'a getirildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Sencar, savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye gönderilmeden serbest bırakıldı.

Özer Sencar’ın sosyal paylaşım hesabı twitter hesabından, "Özer Sencar biraz önce serbest bırakıldı. İlgi gösteren ve sıkıntımızı paylaşan tüm dostlarımıza teşekkür ve saygılarımızı sunarız. (Ailesi)" yazılı mesaj paylaşıldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde süren 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında aralarında NBA'da oynayan basketbolcu Enes Kanter'in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter'in de bulunduğu 36 şüphelinin sorgusu sürüyor.