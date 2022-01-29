Metropoll Araştırma: Seçmenin yüzde 47'si, muhalefetin Türkiye'yi yönetmeye hazırlıklı olmadığını düşünüyor

Metropoll Araştırma'nın yaptığı ankete göre, seçmenin yüzde 47'si, Millet İttifakı'nın ve muhalefet partilerinin Türkiye'yi yönetmeye hazırlıklı olmadığını düşünüyor.

Metropoll Araştırma, Türkiye'nin Nabzı araştırmasının Ocak ayı sonuçlarını paylaştı. Araştırmada, "Millet İttifakı'nın ve muhalefetin partilerinin Türkiye'yi yönetmeye hazırlıklı olduğunu düşünüyor musunuz?" diye soruldu.

Verilen yanıtlara göre, ankete katılanların yüzde 46'sı, muhalefetin Türkiye'yi yönetmeye hazırlıklı olduğunu söylerken, yüzde 47'si ise, hazırlıklı olmadığını söyledi.