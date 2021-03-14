Metropoll Araştırma: Partilerin kararsız, protesto ve cevapsız oyları dağıtılmadan aldıkları oy yüzde kaç oldu?

Metropoll Araştırma Şirketi kurucusu Özer Sencar, Şubat 2021 araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Metropoll'un şubat ayı anketinde "Bu pazar erken bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz" sorusuna kararsız, protesto ve cevapsız oylar dağıtılmadan verdikleri yanıtlar ile çıkan sonuçlar şöyle oldu:

AKP: Yüzde 31,

CHP: Yüzde 17.4,

İyi Parti: 9.5

HDP: 8.9

MHP: 7,2

DEVA Partisi: 1,5

Saadet Partisi: 1,1

Muharrem İnce'nin kuracağı parti: 0,9

Özer Sancar: Oy hareketleri partiler ile kararsızlar arasında oluyor

Metropoll Araştırma Şirketi'nin kurucusu Özer Sancar sosyal medya hesabından şu bilgileri aktardı:

"Şubat ayında seçmenin oy verme davranışını etkileyen üç olaydan söz edilebilir. AK Parti kongreleri, Gara operasyonu, Muharrem İnce ile 3 arkadaşının CHP’den ithamlarla istifası ve partilerini kurma çalışmaları ilerletmesi. Oy hareketleri partiler ile kararsızlar arasında oluyor"