Metropoll Araştırma: İttifakların oy oranları başa baş

Muhalefet cephesinin toplamında ise Cumhur İttifakı’nın toplamına yakın bir oy oranı çıktı. CHP’nin kararsızlar dağıtıldığında oy oranı yüzde 25.2, İYİ Parti’nin ise yüzde 14.3 oldu. İki partinin yüzde 39.5 olan toplam oy oranı, Cumhur İttifakı’nın yüzde 40’lık oy oranına hayli yakın bir sonuç verdi. Saadet Partisi'nin oy oranı ise 1.7. Araştırmada HDP’nin oy oranı ise yüzde 11.8 olarak kayıtlara geçti.