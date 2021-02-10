T24 LogoT24 Logo
Gündem

Metropoll Araştırma: Halkın yüzde 52’si Batı ülkelerinde okumak istiyor

10 Şubat 2021 23:11

Boğaziçi Üniversitesi gündemdeki yerini korurken; Metropoll Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, "Halkın %52’si Batı ülkelerinde (Almanya, İngiltere ve ABD), sadece %5’i Rusya veya Çin’de okumak istiyor." araştırma sonucunu aktardı. 

Metropoll Araştırma şirketinin son anketinde, "Kendinizin ya da çocuğunuzun aşağıdaki ülkelerden hangisinde okumasını istersiniz?" sorusuna katılımcıların verdiği yanıtları göre sonuç şu şekilde oldu:

"Kendisinin ya da çocuğunun Almanya'da eğitim almasını isteyenler yüzde 23'lük bir kitleyi oluşturmaktadır. Almanya'yı yüzde 17 ile İngiltere, yüzde 13 ile Amerika, yüzde 4 ile Rusya ve yüzde 1 ile Çin takip ediyor." 

boğaziçieğitimyurtdışında eğitimmetropoll araştıma
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24