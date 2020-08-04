Metropoll Araştırma: Halkın başkanlık sistemine desteği temmuz 2019'dan temmuz 2020'ye kadar arttı; parlamenter sisteme olan destek düştü

Metropoll'ün araştırmasına göre, halkın başkanlık sistemine desteği temmuz 2019'dan, temmuz 2020'ye kadar artış gösterirken, parlamenter sisteme olan desteğin düştüğü görüldü.

Metropoll Araştırma'nın kurucusu ve CEO'su Özer Sencar'ın halkın başkanlık sistemine bakışını ölçmek için mahiyeti aynı olan iki soru kullandıklarını belirterek paylaştığı araştırma sonucunda, başkanlık sistemine desteğin temmuz 2019'dan, temmuz 2020'ye kadar artış gösterdiği görüldü.

Parlamenter sisteme olan desteğin ise düştüğü görülen araştırma sonuçları için Sencar, "Haziran 2019 sonuçları yerel seçimden etkilendiği için farklılık gösteriyor" dedi.

Araştırmaya göre, nisan 2019'da başkanlık sistemine destek yüzde 40.9 iken, bu oranın temmuz 2020'de yüzde 48.7'ye çıktığı görülüyor.

Aynı araştırmada parlamenter sisteme olan desteğin nisan 2019'da yüzde 56.6 olduğu görülürken, temmuz 2020'de bu oranın yüzde 51.3'e düştüğü görülüyor.

Araştırmada her iki sorunun temmuz 2020 sonuçlarına göre "Parlamenter sisteme dönülmelidir" diyenlerin oranı "Başkanlık sisteminde kalınmalıdır" diyenlere göre biraz fazla.