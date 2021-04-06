Metropoll Araştırma'dan "Merkez Bankası" anketi: "Ekonomi yönetimine güvenim azaldı" diyenlerin oranı yüzde 59

Metropoll Araştırma'nın anketinde katılımcılara "Merkez Bankası Başkanı’nın 4 ayda görevden alınması ekonomi yönetimine yönelik güveninizi nasıl etkiledi?" sorusu yöneltildi. 'Ekonomi yönetimine güvenim azaldı' diyenlerin oranı yüzde 59,1 olurken, 'Güvenim arttı' diyenlerin oranı yüzde 18,3'te kaldı. 'Fikrim yok/Cevap yok' diyenlerin oranı ise yüzde 22,6 oldu.

AKP'li seçmenlerin yüzde 39,8'i 'Ekonomi yönetimine güvenim azaldı' derken, yüzde 29,8'i 'Güvenim arttı' cevabını verdi. 'Fikrim yok/Cevap yok' diyenlerin oranı yüzde 30,4 oldu.

MHP'li seçmenlerin yüzde 41'inin ekonomiye güveni artmış

MHP'li seçmenlerin de Merkez Bankası'ndaki görev değişiminin ardından ekonomi yönetimine güveni azaldı. Araştırmaya göre, MHP'lilerin yüzde 40,3'ü 'Ekonomi yönetimine güvenim azaldı' dedi. Yüzde 41,8 'Güvenim arttı' derken, 'Fikrim Yok/Cevabım yok' diyenlerin oranı yüzde 17,9 oldu.

CHP'li seçmenlerin ise yüzde 84,9'u 'Ekonomi yönetimine güvenim azaldı' yanıtını verirken, 'Güvenim arttı' diyenler sadece yüzde 5,2'de kaldı. 'Fikrim yok/Cevap yok' diyenlerin oranı ise yüzde 10 oldu.

İYİ Partili seçmenlerin büyük çoğunluğu da ekonomi yönetimine güven duymadığını belirtti. 'Güvenim azaldı' diyenlerin oranı yüzde 83,9 olurken, 'Güvenim arttı' diyenler ise sadece yüzde 1,7 oldu. Yüzde 14,4 ise 'Fikrim yok/Cevap yok' yanıtını verdi.

HDP'li seçmenlerin yüzde 86,8'i 'Güvenim azaldı', yüzde 4,4'ü 'Güvenim arttı', yüzde 8,8'i de 'Fikrim yok/Cevap yok' cevabını verdi. Saadet Partilerin büyük çoğunluğu da ekonomi yönetimine güveninin azaldığını söyledi. Araştırmaya göre, Saadet Parti seçmenlerinin yüzde 87,5'i 'Güvenim azaldı', yüzde 12,5'i 'Güvenim arttı' dedi. Diğer partilerde ise 'Ekonomi yönetimine güvenim azaldı' diyenlerin oranı yüzde 60 oldu. 'Güvenim arttı' diyenlerin oranı yüzde 10 olurken, yüzde 30 oranında 'Fikrim yok/cevabım yok' yanıtı verildi.