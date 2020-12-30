Metropoll Araştırma: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayı düşüyor

MetroPOLL Araştırma şirketi 2020 yılının Aralık ayında yaptığı ankette, katılımcılara "Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz" sorusunu sordu. Ankete katılanların yüzde 45,6’sı “Onaylıyorum” yanıtını verirken, yüzde 48,1’i “Hayır onaylamıyorum” dedi. Yüzde 6,3 ise “fikrim yok” yanıtını verdi.
MetroPOLL Araştırma Şirketi 2020'nin son anketini sosyal medya hesabından paylaştı.
Erdoğan'ı kendi seçmeni de onaylamadı
AKP’lilerin yüzde 8,1’inin, MHP’lilerin de yüzde 35,3’ünün, “Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz” sorusuna “Hayır/Onaylamıyorum” şeklinde yanıt verdi.
Cumhur İttifakı seçmenlerinin yüzde 43,4'nün Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığını onaylamaması ise dikkat çekti.