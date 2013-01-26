Metropoll anketine göre, AKP'ye oy verenler okulda serbest kıyafete karşı

Metropoll Araştırma Şirketi’nin yaptığı araştırma, iktidarın okullarda serbest kıyafet uygulamasına destek gelmediğini ortaya koydu. Araştırmaya katılanların yüzde 71’i, AKP seçmenlerinin ise yüzde 59’u uygulamayı desteklemediğini açıkladı.

Metropoll Araştırma’nın Prof. Dr. Özer Sencar, Prof. Dr. İhsan Dağı, Prof. Dr. Doğu Ergil, Doç. Dr. Sıtkı Yıldız ve Dr. Vahap Coşkun’dan oluşan ekiple hazırladığı “Türkiye’nin 2012 Yılı Karnesi ve 2013’ten Beklentiler” adlı raporunda partilerin oy oranlarından, iktidarın yargı ve medya ile ilişkilerine, serbest kıyafet uygulamasından yolsuzluk ve çevre algısına kadar geniş bir yelpazede halkın nabzı tutuldu.

Cumhuriyet gazetesinde Fırat Kozok imzasıyla yayımlanan araştırmadan satır başları şöyle:

• “Son bir yıl içerisinde basın özgürlüğü ve gazeteci-yazarlar üzerinde baskının arttığını düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 51.7’si “evet” yanıtını verirken “hayır” diyenlerin oranı 34.4’te kaldı. “Baskı artmıştır” diyenler içerisinde AKP seçmeni olduğunu belirtenlerin oranının 32.1 olması dikkat çekiyor.

• Katılımcıların yüzde 51.9’u yolsuzluğun arttığını düşünürken yüzde 36.8’i bu görüşe katılmıyor. Yolsuzluğun arttığını düşünenler içerisinde AKP seçmenlerinin oranı 35.1’e ulaşıyor.



Serbest kıyafete destek yok



• Katılımcılar yüzde 71 gibi büyük oranla okullarda kıyafetin serbest bırakılmasını desteklemezken sadece yüzde 24’lük bir kesim bu uygulamayı destekliyor. Uygulamayı AKP’li seçmenlerin de yarısından fazlası (yüzde 59) desteklemiyor. Muhalefet partilerine oy veren seçmenlerin büyük bir çoğunluğu da okullarda serbest kıyafet uygulamasına destek vermiyor. Hükümetin yeni yürürlüğe koyduğu bu uygulamada kendi tabanından bile yeterli destek alamadığı görülüyor.

• Katılımcıların yüzde 54’ü son dönemde hükümetin yargıya müdahale ettiğini, yüzde 30’u müdahale etmediğini düşünüyor. Gerek muhalefet partili seçmenlerin büyük kısmı gerekse de AKP’li seçmenlerin yüzde 42’si hükümetin yargıya müdahale ettiği kanısını taşıyor.

• Katılımcılara “Son yapılan 12 Haziran milletvekili seçiminde verdiğiniz oy için pişmanlık duyuyor musunuz?” sorusu sorulduğunda seçmenlerin yüzde 15’inin vermiş oldukları oydan pişmanlık duyduğu, yüzde 75’inin ise pişmanlık duymadığı belirlendi.

• Araştırma bulgularına göre katılımcıların yüzde 32’sinin Türkiye’de yeni bir partiye ihtiyaç duyduğu, yüzde 52’sinin ise ihtiyaç duymadığı belirlendi. Yeni bir siyasi partiye en çok ihtiyaç duyan seçmenler CHP ve MHP’li seçmenler. AKP’li seçmenlerinin bile yüzde 27’sinin kendilerinin de oy verebilecekleri yeni bir partiye ihtiyaç duydukları tespit edildi.

• Araştırmanın kritik sorularından biri de “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu oldu. Bu soruya kararsız, cevapsız ve protesto oyları dağıtılmadan katılımcıların yüzde 39.1’inin AKP’ye, yüzde 17.6’sının CHP’ye ve yüzde 9.8’inin de MHP’ye oy vereceği belirlendi.