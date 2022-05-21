Metropoll anketi: Halkın yüzde 71'i, son bir yılda geçim şartlarının kötüleştiğini söylüyor

Metropoll Araştırma'nın son anketi, son bir yıl içinde halkın yüzde 71'inin refah düzeyinin kötüleştiğini ortaya koydu.

Metropoll Araştırma, Nisan ayında yaptığı ankette halkın bireysel ekonomik durumunu analiz etti. Ankete katılanlara, "Son bir yıl içinde sizin veya ailenizin geçim şartları/refah düzeyi ne yönde değişti?" sorusu yöneltildi.

Buna göre, son bir yıl içinde geçim şartlarının iyileştiğini söyleyenlerin oranı yüzde 6,8 iken, kötüleştiğini düşünenlerin oranı da yüzde 70,8 seviyesinde oldu. Halkın yüzde 21,9'u ise, refah düzeyinin değişmediğini söyledi.

Sonuçlar, parti tabanlarında incelendiğinde ise, AKP seçmeninin yüzde 37,7'sinin "kötüleşti" dediği görüldü. Değişmediğini söyleyen AKP seçmeni oranı da yüzde 45,2 oldu.

MHP seçmeninin de yüzde 41'i refah düzeyinin kötüleştiğini söylerken, yüzde 39,1'i "değişmedi" dedi.