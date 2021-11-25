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Politika

Metropoll anketi: Halkın yarısından fazlası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevini yapış tarzını onaylamıyor

Anketin, 23 Kasım'da yaşanan döviz artışı öncesi yaptığı belirtildi

25 Kasım 2021 14:46

Metropoll Araştırma'nın anketine göre, seçmenin yüzde 54,5'i, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylamıyor. 

Metropoll Araştırma, kasım ayında yaptığı ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayını ele aldı.

Ankete katılan seçmene, "Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz" diye soruldu.

Ankete katılanlardan yüzde 39,3'ü onayladığını söylerken, yüzde 54,5'i ise onaylamadığını söyledi. Yüzde 6,2'lik kesim, fikri/cevabı olmadığını söyledi. 

Anketin, 23 Kasım'da yaşanan döviz artışı öncesi yaptığı belirtildi. 

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