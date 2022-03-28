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Ekonomi

Metropoll: AKP seçmeninin yüzde 53'ü, MHP seçmeninin yüzde 70'i elektrik ve doğalgaz faturasını ödeyemiyor ya da öderken çok zorlanıyor!

"Faturalarını ödeyemeyenler giderek artıyor"

28 Mart 2022 15:27

Metropoll Araştırma'nın anketine göre, elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemediğini belirten vatandaşların oranı yüzde 19. Faturalarını ödeyebilen ama çok zorlandığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 57 seviyesinde. 

Metropoll Araştırma'nın anketinde seçmene son aylarda yüksek zamlar gelen elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyip ödeyemedikleri soruldu.

Halkın yüzde 18,6'sı ödeyemediğini, yüzde 57'si ise ödeyebildiğini ama çok zorlandığını söyledi. Katılımcıların yüzde 23,9'u ise ödeyebildiklerini söyledi. 

Parti tabanına bakıldığında AKP seçmeninin yüzde 53'ünün, MHP seçmeninin de yüzde 70'inin ödeyemediği ya da öderken çok zorlandığı görüldü. 

Metropoll Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, "Halkımız için elektrik ve doğalgaz faturalarını ödemenin çok büyük bir sıkıntı kaynağı olduğu anlaşılıyor. Faturalarını ödeyemeyenler giderek artıyor" yorumunu yaptı. 

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