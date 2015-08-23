Metropoll: AKP oylarında yükseliş yok, seçime gitmeyebilirler

7 Haziran seçiminde yüzde 40,87 oy alarak 13 yıldır sahip olduğu tek başına iktidarı kaybeden AKP’nin oyunun yüzde 44’lere, 45’lere tırmanacağı kanaatinde olmadığını, bu tablo karşısında da seçime gitmeyebileceklerini kaydeden Metropoll Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar, “Ben AK Parti kurmaylarının yerinde olsam, akıl oyunu yapar, seçime gitmemeyi tercih ederim. Azınlık hükümetiyle götürmeyi tercih ederim. Yaşanacak gelişmeler partime avantaj sağlar mı diye beklerim” dedi.

Metropoll Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar, Ağustos ayında yaptıkları son araştırmanın verilerini Twitter’dan duyurdu. Son araştırmaya göre, oyunu artıran tek partinin HDP olduğunu ve MHP’yi geçerek Türkiye’nin 3. partisi konumuna geldiğini söyleyen Sencar, “AKP’nin tek başına iktidar olma şansı yok” dedi.

Özer Sencar’ın Twitter’dan yaptığı açıklama şöyle:

“Araştırmamızın raporunu tamamladık ve abonelerimize dağıttık. Önümüzdeki hafta sonuçların bir kısmını okuyucularımızla paylaşacağız. Elde edilen bulgulara göre AKP, CHP ve MHP oylarında önemli değişiklik çıkmadı. Özellikle AKP oyları haziran bulgularının aynısı idi. Bulgulara göre dikkate değer seviyede oyu artan tek parti HDP’dir. Bu pazar seçim olsa Meclis’te 3. parti HDP olacaktır. MHP 4. partidir. HDP’ye yeni gelen oyların yüzde 75’i protest seçmenlerden, yüzde 25’i diğer partilerden geliyor. Eldeki verilere göre yapılacak seçimde AKP’nin tek başına iktidar olma şansı yok. Dolayısıyla erken seçimin olmama ihtimali söz konusudur. Burada paylaştığımız bilgiler Ağustos araştırmasının bulgularına göredir.”

Son araştırmayı Cumhuriyet gazetesine değerlendiren Sencar, AKP’nin oylarında yukarıya doğru bir hareket olmadığını, seçime göre bir puan ileride olduğunu söyledi. Bu oranın da bir milletvekili artışı demek olduğunu belirterek, AKP’nin oylarında, yaşananlardan sonra da bir artış beklemediğini dile getirdi. CHP’nin oylarındaki kısmi artışın da çok önemli olmadığını, bir ya da iki milletvekiline denk geldiğini belirten Sencar, “MHP’de küçük bir miktar düşüş var. Üç parti açısından, aslında, istatistiki anlamda çok anlamlı bir değişiklik yok demek daha doğru. HDP oylarında ise dikkate değer artış var. Bu pazar seçim olsa, Meclis’te HDP’yi 3. parti yapacak milletvekili sayısı söz konusu” dedi.

‘AKP seçime gitmeyebilir’

AKP’nin oyunun yüzde 44’lere, 45’lere tırmanacağı kanaatinde olmadığını, bu tablo karşısında da seçime gitmeyebileceklerini kaydeden Sencar, şöyle devam etti: “Ben Ak Parti kurmaylarının yerinde olsam, akıl oyunu yapar, seçime gitmemeyi tercih ederim. Azınlık hükümetiyle götürmeyi tercih ederim. Yaşanacak gelişmeler partime avantaj sağlar mı diye beklerim.”