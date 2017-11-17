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Dünya

Metropolit Amvrosios eşcinsellerle ilgili söylemlerinden yargılanacak

"Onlara yaklaşmayın! Onları dinlemeyin! Onlara güvenmeyin! Onlar toplumun günahkarları!"

17 Kasım 2017 16:04

Kalavrita Metropolit Amvrosios, kilisedeki makamını kötüye kullanma, şiddet ve nefrete teşvik etme suçlamalarıyla sanık sandalyesine oturacak. Amvrosios, 15 Mart 2018 tarihinde Yunanistan'da hâkim karşısına çıkacak.

Azınlıkça haber sitesinde yer alan habere göre eşcinsel çiftlerin birlikte yaşama sözleşmesiyle ilgili hazırlanan yasa tasarısının 2015 yılında parlamentoya sunulduğu sırada eşcinsellere karşı, “Toplumun ayak takımı baş kaldırdı! Gerçekleri konuşalım: Onlara tükürün!” başlıklı yazısından dolayı  Metropolit Amvrosios, eşcinsellerceşikâyet edildi. Amvrosis hakkında kilise makamını kötüye kullanma ve halkı nefrete teşvik etme suçlamasıyla savcılığa şikâyette bulunuldu.

Amvrosios yazısında “Onlara yaklaşmayın! Onları dinlemeyin! Onlara güvenmeyin! Onlar toplumun günahkarları! Bazı rezil insanlar ruhlarının tutkularını alenen savunamaz” ifadesine yer verdi. Ayrıca yazıda şu sözlere de yer verilmişti:

“Bu rezil insanlara tükürün! Yuhalayın! Bunlar doğanın hilkat garibeleri! Ruhsal ve manevi açıdan hastalar! Zihinsel sorunu olan insanlar! Maalesef bunlar tımarhanede yaşayan bazı insanlardan kat kat daha tehlikeli.”

2016 yılında dokuz eşcinsel, Metropolitin bu yazısına tepki göstererek sadece şiddet veya nefrete teşvik etme suçlamasıyla değil, ayrıca kilise makamını da kötüye kullanma suçlamasıyla savcılığa şikayetçi olmuştu.

Savcının suç duyurusunu kabul etmesi sonrası Metropolit Amvrosios 15 Mart 2018 tarihinde Egio’da hâkim karşısına çıkacak.

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