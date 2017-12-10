Metrodaki hakarete 3 bin 480 lira para cezası

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, metroda yolculuk yaparken kulaklıkla müzik dinleyen Enes T.\'ye (20) müziğin sesini kısmadığı için bağırıp hakaret eden Mehmet A. (61), kendisine tepki gösteren Deniz K. (25) ile de tartıştı. Mehmet A., \"İstanbul\'da şortlu kadının başına gelenleri biliyorsunuz. Senin başına da gelebilir\" diye bağırıp hakaretler yağdırdı. Tutuksuz yargılanan Mehmet A. \'hakaret\' suçundan 105 gün adli para cezasına çarptırıldı. Sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan mahkeme bu cezayı günlüğü 40 TL\'den 87 güne düşürdü. 3 bin 480 lira tutan ceza ile ilgili hükmün geri bırakılmasına ve sanığın 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verildi

Bursa’da geçen yılın eylül ayında, kent içi ulaşımı sağlayan Bursaray\'a binen ticaretle uğraşan Mehmet A., yanında oturan ve cep telefonundan kulaklıkla müzik dinleyen üniversite öğrenci Enes T.\'den, müziğin sesini kısmasını istedi. Enes T.\'nin, \"Neden beni rahatsız ediyorsun\" sözüne sert tepki gösteren Mehmet A., iddiaya göre gence küfür ve hakaret etti. Üniversite öğrencisi gencin uğradığı hakarete tanık olunca rahatsız olan kimyager Deniz K., Mehmet A.\'yı, toplu ulaşım aracında böyle davranmaması ve gence hakaret etmemesi için uyardı.

Sinirlenen Mehmet A., tartıştığı Deniz K.\'ye, İstanbul\'da şort giydiği için halk otobüsünde Abdullah Çakıroğlu\'nun tekmeli saldırısına uğrayan hemşire Ayşegül Terzi\'yi hatırlatarak, \"Şortlu kadının başına gelenleri biliyorsunuz. Senin başına da gelebilir\" diye bağırdı ve hakaretler yağdırdı.

Deniz K.\'nin şikayeti üzerine polis Mehmet A. ile tartıştığı gencin kimlik bilgisi ve adreslerine ulaştı. Gözaltına alınan ve konulduğu polisler arasında Deniz K. tarafından tesbit edilen Mehmet A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bursa 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde \'hakaret\' suçlamasıyla hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açılan Mehmet A.\'nın yargılaması devam ederken Enes T., şikayetini geri aldı. Karar aşamasına gelen duruşmaya devam edildi. Tutuksuz sanık Mehmet A.\'nın hazır bulunduğu duruşmaya Deniz K., gelmedi.

Suçlamayı kabul etmeyen Mehmet A. yaptığı son savunmasında, \"Yolculuk sırasında Enes T.\'nin dinlediği müzikten çevremdekiler de rahatsız oluyordu. Müziğin sesini kısması için kendisini uyardım. Gülümseyerek müziğin sesini tekrar açtı. Ben de hakaret amacı içermeden, \'Oğlum kessene sesini\' dedim. Bu sırada karşımda oturan bir bayan bana \'Neden çocuğa bağırıyorsun?\' dedi. Ben de bayana \'Bunlara bu şekilde davranmalarına izin vermeyin\' dedim. Ben iddianamede belirtildiği gibi kimseye hakaret ve küfür etmedim. Beraatimi istiyorum\" dedi.

Mahkeme hakimi, suçunu sabit gördüğü Mehmet A.\'ya, hakaret suçundan 105 gün adli para cezası verdi. Sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan mahkeme başkanı bu cezayı günlüğü 40 TL\'den 87 güne düşürdü. 3 bin 480 lira tutan ceza ile ilgili hükmün geri bırakılmasına ve sanığın 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verildi.



FOTOĞRAFLI