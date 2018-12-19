METRODAKİ DARP SORUŞTURMASI; MÜZİSYEN VE 2 POLİSE DAVA AÇILDI

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

Kadıköy metro istasyonunda polislerle tartışan müzisyen Gülşah Erol ve tartıştığı polisler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Gülşah Erol hakkında üç suçtan dolayı 11.5 yıla kadar, polislerden biri hakkında üç suçtan 6.5 yıla, diğeri hakkında da 4 ayrı suçtan 14 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kadıköy Metro istasyonunda polislerle tartışan Gülşah Erol ve tartıştığı polisler hakkında yürütülen soruşturma 1.5 yıl sonra tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede Gülşah Erol ve iki polis hem müşteki hem de sanık sıfatı ile yer aldılar.İddianamede 2 Ağustos 2017 tarihinde Kadıköy Metro istasyonuna giden Gülşah Erol\'un, istasyon girişine geldiği, bir yerde unuttuğu cep telefonu ve şarj aletini almaya gitmek için yanında bulunan valizini ve müzik aletini turnikelerde görevli özel güvenlik görevlilerine teslim etmek istediği belirtiliyor. Özel güvenlik görevlilerinin yasak olduğunu gerekçe göstererek müzik aleti ve valizi almayı kabul etmediği belirtilen iddianamede Gülşah Erol\'un ısrar etmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktığı, polis memurları S.A. ve M.Ö.\'nün olay yerine gelerek tartışmaya dahil olduğu, taraflar arasında yaşanan sözlü tartışmanın karşılıklı itişmeye dönüştüğü belirtildi.

DİNLENME ODASINDA SİLAHLA TEHDİT

Müşteki şüpheli Gülşah Erol\'un polis memurlarına hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği, müşteki şüpheli polislerden M.Ö.\'nün boğazına sarılarak sıkarak yaraladığı, müşteki şüpheli polis memuru S.A.\'nın da elini tırnaklayarak yaraladığı belirtilen iddianamede, Gülşah Erol\'un aynı zamanda polisleri, \"Benim kardeşim dağda, hepinizi öldüreceğim\" dediği kaydedildi.

Müşteki şüpheli polis memurları M.Ö. ve S.A.\'nın da tartışma sırasında Gülşah Erol\'u metro istasyonu içindeki görevli personelin dinlenme odasına götürerek birlikte darp ederek yaraladıkları, müzik enstrümanını kırarak zarar verdikleri, silah göstererek tehdit ettikleri anlatıldı.

ÜÇÜNE DE DAVA AÇILDI

İddianamede, müşteki şüpheli Gülşah Erol için, \"Kamu görevi nedeniyle kamu görevlisini basit yaralama\", \"Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret\" ve \"Tehdit\" suçlarından 3 yıldan 11 yıl 6 aya kadar, müşteki şüpheli M. Ö. için \"Basit yaralama\", \"Hakaret\", \"Mala zarar verme\" suçlarından 1 yıl 1 aydan 6.5 yıla, müşteki şüpheli polis memuru S.A. için \"Basit yaralama\", \"Hakaret\", \"Mala zarar verme\", \"Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanarak silahla tehdit\" suçlarından 3 yıl 11 aydan 14 yıl 10 aya kadar hapis cezası istendi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.