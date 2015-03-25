Metroda uyuyan kadına cinsel saldırı zanlısı iki yıl sonra yakalandı

New York metrosunda uyuyan bir kadına cinsel tacizde bulunan bir kişinin görüntüleri internette yayınlandıktan tam iki yıl sonra zanlı polis tarafından yakalandı.

Gothamist’in haberine göre, genç bir kadın 2012 Ekim’inde Lexington Bulvarı ile Manhattan’daki 42. Cadde arasında metroda seyahat ederken uyuyakaldığı bir sırada cinsel saldırıya uğradı. Zanlının cinsel saldırı anı olayı gören bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendikten sonra bir internet paylaşım sitesine yüklendi. Ancak ne saldırıya uğrayan genç kadının ne de saldırganın kimlikleri belirlenemediği için görüntüler uzun bir süre sadece arşivde kaldı.

Önce saldırgan bulundu

New York polisi olayın üzerinden tam iki yıl geçtikten sonra saldırganı yakalamayı başardı. Saldırganın Queens semtinde oturan Carlos Chuva adlı 42 yaşında bir kişi olduğu belirlendi. Chuva’nın tutuklanmasının ardından, saldırıya uğrayan Elisa Lopez de ortaya çıktı.

Cinsel saldırıya uğradığı tarihte 21 yaşında olan Lopez, saldırı sırasında uyuduğu için, olayı ancak saldırganın elinin bacaklarında dolaştığı sırada fark ettiğini söyledi.