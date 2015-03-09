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Dünya

Kızını taciz eden genci kameranın karşısında öldürdü

Brezilya’nın Goias eyaletinde bir baba 11 yaşındaki kızını internet üzerinden taciz eden 23 yaşındaki bir gençle buluşma ayarladı ve onu döverek öldürdü

09 Mart 2015 15:54

Brezilya’nın Goias eyaletinde bir baba 11 yaşındaki kızını internet üzerinden taciz eden 23 yaşındaki bir gençle buluşma ayarladı ve onu döverek öldürdü.

Kimliği bilinmeyen babanın, gencin aylar boyunca küçük kızına sosyal medya ve Whatsapp üzerinden gönderdiği mesajları okuduğu ve onunla yüzleşemeye karar verdiği belirtildi.

Babanın genci döverken çektiği görüntüler Liveleak internet sitesi tarafından yayınlandı.

Brezilya’da büyük ilgi çeken vahşi görüntülerde yediği dayak nedeniyle dudakları patlamış ve bütün yüzü şişmiş olan adamın sinirli babadan “merhamet dilediği” ve “Bir daha böyle bir şey yapmayacağına dair yemin ettiği” görülüyor.

Liveleak internet sitesi, görüntülerin internette yayınlanmasından üç gün sonra gencin kanlı cesedinin bulunduğunu ancak onu öldüren babanın kimliğinin halen bilinmediğini açıkladı.

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