Metroda tacize 15 hapis istemi

İstanbul Bağcılar'da, 17 yaşındaki N.İ.K., iddiaya göre, metroda kendisini elle taciz eden 58 yaşındaki E.Ö.'den şikayetçi oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan iddianame hazırlanan ve 15 yıla kadar hapis cezası istenen E.Ö. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Hürriyet'ten Ceylan Sever'in haberine göre, olay 18 Ekim 2017 günü gerçekleşti. N.İ.K.(17), Esenler, Üçyüzlü Metroistasyonundan Bağcılar Kirazlı Metro istasyonuna gitmek üzere sabah saatlerinde yola çıktı. Bu sırada metroda bulunan 58 yaşındaki E.Ö., N.İ.K.’in yanına sokuldu. İfadesinde o anları saniye saniye anlatan N.İ.K. “Bir anda eliyle dokunmaya başladı. İlk hissettiğimde ‘Acaba çarptı mı?’ diye düşündüm. Ama şahıs hala eliyle sıkmaya devam etti” dedi. Olay anında çırpınarak bağıran mağdure N.İ.K., çığlıklar attığını söyleyerek, “Etraftakiler fazla yardım etmedi. Ben adamı bırakmadım ve Bağcılar Kirazlı Metro durağındaki güvenlik görevlilerine teslim ettim” diye ifade verdi.

" Vagon kalabalıktı beni o itti"

Olay yerinden emniyete götürülerek ifadesi alınan şüpheli E.Ö. ise sabah saatlerinde metronun çok kalabalık olduğuna dikkat çekerek kendini şu şekilde savundu: “Sabah 08.15 sıralarıydı. Kirazlı Metro istasyonunda inmek istediğim esnada vagon çok kalabalıktı. İnmek için sırada beklerken daha sonra adını öğrendiğim şahsın beni eliyle ittiğini gördüm. Ben de kendisine ‘Ne oluyor?’ diye kızdım. Bunun üzerine bu şahıs ‘Sen bilirsin’ diye bağırmaya başladı. Benim bu şahsa herhangi bir müdahalem olmamıştır. Şahsın başkası tarafından taciz edilip edilmediğini bilmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Şüpheli E.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

15 yıla kadar hapis istemi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında E.Ö. hakkında ‘Çocuğun cinsel İstismarı’ suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.