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Metroda seferler normale döndü

Hakan KAYA-Hüseyin COŞKUN-İSTANBU,( DHA) METRO seferlerindeki arıza giderilerek seferler normale döndü

04 Eylül 2018 12:13

Hakan KAYA-Hüseyin COŞKUN-İSTANBU,( DHA)

METRO seferlerindeki arıza giderilerek seferler normale döndü. Teknik bir arızadan dolayı metro seferleri 1 saat Taksim aktarmalı yapıldı. 

Metro İstanbul\'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, \"M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı\'nda yaşanan teknik bir arızadan dolayı seferlerimiz, Taksim İstasyonu\'ndan aktarmalı şekilde yapılmaktadır. Seferlerimiz Yenikapı-Taksim ve Taksim-Hacıosman olarak yapılmaktadır\" denildi. Aktarma nedeniyle Taksim İstasyonu\'nda yoğunluk yaşanıyordu. Yaklaşık 1 saat süren teknik arıza giderilerek seferler normale döndü. 

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