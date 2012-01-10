Metroda pantolonsuz bir gün





T24- ABD’de 2001’de başlayan ve 11 yıl içinde 60 ülkeye yayılan “Metroda Pantolonsuz Gün” eylemi bu yıl, New York’tan Londra’ya 27 ülkede, 57 şehirde gerçekleştirildi. O şehirlerden biri de İstanbul’du...











Bu yıl 11’incisi yapılan yıllık yolculuğa katılanların yapması gereken tek şey metroda pantolonlarını çıkarıp, gülmeden, sanki her şey normalmiş gibi davranmak. Metroda birbirleriyle sohbet etmeleri, müzik dinlemeleri ya da kitap okumaları isteniyor.





İstanbul’da yapılan eylem Levent metro istasyonunda gerçekleştirildi. Saat 14.00’te Taksim Meydanı’nda buluşan eylemciler 14.15’teki metroyla Levent’e gittiler.





Levent’te 10 dakika kadar bekledikten sonra metroyla yeniden Taksim’e dönüldü. Metrodaki şaşkın bakışlara ise şu cevapların verildi: “Bugün pantolonumu evde unuttum”, “Pantolonuma kahve döküldü”. Eylem öncesi uyarılardan biri ise dekolte ve g-string giyilmemesiydi.





