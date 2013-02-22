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Yaşam

Metroda motosiklet kaybeden de var

New York metrosunda, 2011 yılında toplam 23 bin 223 eşya kaybolurken bu rakam 2012 yılında 24 bin 445'e ulaştı

22 Şubat 2013 10:02

ABD'de New York Kayıp Eşya Bürosu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, her gün milyonlarca kişinin kullandığı metroda ayda ortalama 2 binden fazla eşya kayboluyor. Yılda 24 binden fazla eşyanın kaybolduğu metroda, bulunan eşyaların 8 binden fazlası Transit Kayıp Eşya Bürosu'na teslim ediliyor.

New York metrosunda, 2011 yılında toplam 23 bin 223 eşya kaybolurken bu rakam 2012 yılında 24 bin 445'e ulaştı. Kaybolan eşyalardan 2011 yılında 7 bin 438'i, 2012 yılında ise 8 bin 93'u bulunarak iade edildi.
        
Kaybolan eşyalar motosikletten, elektrikli süpürgeye kadar çok değişik bir yelpazeye sahip. Eşyaların başında ise evcil hayvan taşıma kafesleri geliyor.

Büro son olarak, 2 ay sonra sahibine teslim edilen 4 bin dolar değerindeki alyansla gündeme geldi. Bir gelin adayının parmağından düşürdüğü alyans, 2 ay sonra adı açıklanmayan bir kadın tarafından bulunarak New York Kayıp Eşya Bürosu'na teslim edildi.

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