Metroda 'Koronavirüs' şakası yaptı, gözaltına alındı

Rusya’da maskeli bir genç Koronavirüs şakası yaptı, gözaltına alındı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da maskeli bir genç metroda kendisini yere atarak Koronavirüs şakası yaptı.Yerde titreyen genci gören diğer yolcular, panikle gençten uzaklaşmaya çalıştı. Tren durağa yaklaştığında ise kapıların açılmasıyla insanlar kaçmaya başladı. Olayın şaka olduğunun anlaşılması üzerine Rusya İçişleri Bakanlığı harekete geçti.



Rus polisi, kimliğini tespit ettiği Alexei Popov adlı genci gözaltına aldı. Popov şakayı metroda kimsenin maske takmadığına dikkat çekmek amacıyla yaptığını söyledi.