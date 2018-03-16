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Metroda kadına hakaret iddiası: Gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

Yüksel KOÇ - İSTANBUL,(DHA) KADIKÖY Bostancı Metro istasyonunda kadına sözlü saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Atınç M

16 Mart 2018 20:31

Yüksel KOÇ - İSTANBUL,(DHA)
KADIKÖY Bostancı Metro istasyonunda kadına sözlü saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Atınç M.,mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. 
Bostancı Polis Merkezi\'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'na götürülen Atınç M.  savcılık sorgusunda kadın ile metroda karşılaştıklarını, kadının uzun saçına ve küpesine laf ettiğini, bu durumun zoruna gitmesi nedeni ile kendisinin de ona bir şeyler söyleyerek uzaklaştığını iddia ettiği öğrenildi. 
Atınç M.\'nin tükürük iddiasını ise kabul etmediği, \"Belki konuşurken bir damla sıçramış olabilir ancak tükürme söz konusu değil\" dediği kaydedildi.  Atınç M. sorgusunun ardından savcı tarafından, \"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme\" suçlaması ile tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edildi. 

TANIK OLMAMASI GEREKÇE GÖSTERİLEREK SERBEST BIRAKILDI
İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin kuvvetli şüphe bulunmasına rağmen kamera kaydında ses kaydının bulunmaması ve tanık bulunmamasını gerekçe göstererek tutuklanma talebini reddederek  Atınç M.\'yi serbest bıraktı. Mahkeme, Atınç M.\'ye yurt dışına çıkış yasağı koydu.
 

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