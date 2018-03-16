T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Metroda kadına hakaret iddia edilen kişi serbest bırakıldı

Mahkeme, kamera kaydında ses bulunması nedeniyle Atınç M.'in tutuklanma talebini reddetti

16 Mart 2018 21:02

İstanbul Kadıköy Bostancı Metro istasyonunda kadına sözlü saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Atınç M.,  emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme,  yurt dışına çıkış yasağı konularak Atınç M.'nin serbest bırakılmasına hükmetti. 

Bostancı Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na götürülen Atınç M. savcılık sorgusunda kadın ile metroda karşılaştıklarını, kadının uzun saçına ve küpesine laf ettiğini, bu durumun zoruna gitmesi nedeni ile kendisinin de ona bir şeyler söyleyerek uzaklaştığını iddia ettiği öğrenildi. 

Atınç M.'nin tükürük iddiasını ise kabul etmediği, "Belki konuşurken bir damla sıçramış olabilir ancak tükürme söz konusu değil" dediği kaydedildi.  Atınç M. sorgusunun ardından savcı tarafından, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlaması ile tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 

Tanık olmaması gerekçe gösterilerek serbest bırakıldı

İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin kuvvetli şüphe bulunmasına rağmen kamera kaydında ses kaydının bulunmaması ve tanık bulunmamasını gerekçe göstererek tutuklanma talebini reddederek  Atınç M.'yi serbest bıraktı. Mahkeme, Atınç M.'ye yurt dışına çıkış yasağı koydu.

ETİKETLER

Atınç Mmetrohakaretgözaltıadliyeserbest

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24