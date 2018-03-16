Metroda kadına hakaret iddia edilen kişi serbest bırakıldı

İstanbul Kadıköy Bostancı Metro istasyonunda kadına sözlü saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Atınç M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı konularak Atınç M.'nin serbest bırakılmasına hükmetti.

Bostancı Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na götürülen Atınç M. savcılık sorgusunda kadın ile metroda karşılaştıklarını, kadının uzun saçına ve küpesine laf ettiğini, bu durumun zoruna gitmesi nedeni ile kendisinin de ona bir şeyler söyleyerek uzaklaştığını iddia ettiği öğrenildi.



Atınç M.'nin tükürük iddiasını ise kabul etmediği, "Belki konuşurken bir damla sıçramış olabilir ancak tükürme söz konusu değil" dediği kaydedildi. Atınç M. sorgusunun ardından savcı tarafından, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlaması ile tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Tanık olmaması gerekçe gösterilerek serbest bırakıldı

İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin kuvvetli şüphe bulunmasına rağmen kamera kaydında ses kaydının bulunmaması ve tanık bulunmamasını gerekçe göstererek tutuklanma talebini reddederek Atınç M.'yi serbest bıraktı. Mahkeme, Atınç M.'ye yurt dışına çıkış yasağı koydu.