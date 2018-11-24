Metroda doğan bebeğe 25 yıllık ücretsiz toplu taşıma

Fransa’nın başkenti Paris’te metroda dünyaya gelen bir bebeğe 25 yaşına kadar kullanabileceği ücretsiz toplu taşıma kartı verilecek.

Euronews'ta yer alan habere göre, Paris Özerk Ulaştırma İdaresi (RATP) tarafından yapılan açıklamaya göre 6 numaralı hattın Glaciere durağında doğan bebeğe Osman (Ousmane) adı verildi.

O sırada metroda bulunan bir doktorun eşliğinde dünyaya gelen Osman ve annesi, ardından hastaneye kaldırıldı.

RATP, geleneksel olarak metroda doğan bebeklere 25 yaşına kadar ücretsiz ulaşım hakkı tanıyor. Geçtiğimiz haziran ayında da Paris’in ‘RER A’ hattı üzerinde bir bebek dünyaya gelmişti.