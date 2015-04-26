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Yaşam

Metroda 'cepli taciz'e 9 yıl hapis istemi

'Hukuka aykırı olarak kişisel verilerin kaydedilmesi...'

26 Nisan 2015 10:09

Kadıköy-Kartal metrosuna 5 Nisan’da evlerine gitmek üzere binen B.M. (19), D.O. (27) ve H.Y. (28) saat 00.30’da Maltepe durağına geldi.

Bu sırada karşılarında oturan T.Y.’nin (63) telefonuyla kızların fotoğraflarını çektiğini fark eden bir yolcu adama tepki gösterdi. Yanındaki arkadaşlarını uyaran 3 kızdan H.Y. de hemen polis çağırdı.

 

15 kare çekmiş

 

Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre, gözaltına alınan T.Y.’nin cep telefonunda kızlara ait 15 kare fotoğraf bulundu. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan T.Y. hakkında Anadolu Adalet Sarayı Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianamede ‘hukuka aykırı olarak kişisel verilerin kaydedilmesi’ suçundan toplam 1.5 yıldan 9 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

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