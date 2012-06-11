Metroda cep telefonu dönemi başlıyor

İngiltere’deki metro istasyonlarına yerleştirilecek olan geniş bant sistemiyle yolcular e-postalarına erişebilecek ve cep telefonlarıyla konuşabilecek.



İngiltere’nin Londra şehrinde bir Fransız Telekom firmasıyla gerçekleştirilecek anlaşma sonucunda metro istasyonlarına geniş bant sistemi konarak yolcuların metroda e-postalarına ulaşması ve cep telefonlarıyla konuşması sağlanacak.

Fransız Telekom şirketi başkanı Ben Verwaayen konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İlk aşamada bugün yolcuların erişemediği bağlantılarla erişim kurulması hedefleniyor. Günümüzde insanlar iPad’lerini istedikleri her yerde kullanamıyor. Bir kişi eğer metroda yolculuk ederken iPad’ini kullanarak çalışmak istiyorsa biz bu dileğini gerçekleştireceğiz.”

E-posta erişimi ve cep telefonu kullanımı dışında Londra metrosu yolcuları, firmanın sağlayacağı özel bir ağ sayesinde akıllı telefonları aracılığıyla istedikleri yere gitmek için gerekli metro bağlantılarını bulabilecek. Bu da projede hedeflenen ikinci aşama olacak.