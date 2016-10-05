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Yaşam

Metroda 9 köpek dünyaya geldi

Moskova’da yaşanan olayda anne ve yavrular geçici olarak barınağa alındı

05 Ekim 2016 18:47

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir sokak köpeği metroda 9 yavru doğurdu.

Moskova metrosunda son dönemde her zamankinden farklı bir olay yaşandı. Soğuktan kaçan bir sokak köpeği girdiği trende aniden doğum yapmaya başladı. Durumun trenin operatörüne bildirilmesi üzerine tüm yolcuların inmesinin ardından, anne köpek metro çalışanlarının gözetimi altında 9 yavru doğurdu.

Sputnik’e konuşan Moskova metrosundan bir kaynak, anne ve yavruların geçici olarak bir barınağa yerleştirildiğini, aile üyeleri için yeni bir ev arandığını söyledi.

 

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