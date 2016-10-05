Metroda 9 köpek dünyaya geldi

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir sokak köpeği metroda 9 yavru doğurdu.

Moskova metrosunda son dönemde her zamankinden farklı bir olay yaşandı. Soğuktan kaçan bir sokak köpeği girdiği trende aniden doğum yapmaya başladı. Durumun trenin operatörüne bildirilmesi üzerine tüm yolcuların inmesinin ardından, anne köpek metro çalışanlarının gözetimi altında 9 yavru doğurdu.

Sputnik’e konuşan Moskova metrosundan bir kaynak, anne ve yavruların geçici olarak bir barınağa yerleştirildiğini, aile üyeleri için yeni bir ev arandığını söyledi.