-METRODA 21 MAYISTA ÇALIŞMA BAŞLAYACAK ANKARA (A.A) - 19.05.2011 - Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulaştırma Bakanlığı'na devredilen metro hatlarının elektro-mekanik sistemi çalışmaları, 21 Mayıs Cumartesi günü törenle başlayacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi tarafından ''inşası büyük oranda bitirilerek'' Ulaştırma Bakanlığı'na devredilen 44 kilometrelik metro hattında elektro-mekanik sistemler için çalışmalar hızlandı. Ulaştırma Bakanlığı adına Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü (DLH) ile Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adına EGO Genel Müdürlüğü (EGO) arasında imzalanan protokol gereği, daha önce ihaleyi alan şirket tarafından devam ettirilmesine karar verilen ''Ankara Metrosu Elektro-Mekanik İşleri'' de yine törenle devredilecek. Batıkent-Sincan Metro hattındaki Fatih Metro istasyonunda gerçekleşecek törene Ulaştırma Bakanı Habib Soluk ile Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de katılacak. Sözleşme devriyle metroların elektro-mekanik sisteminin yapımına start verilmiş olacak. -SÖZLEŞME NEYİ KAPSIYOR? ''Ankara Metrosu Elektro-Mekanik İşi''nin yapım yüklenicisi Ansaldo STS&Alsim Alarko Sanayi Tesisleri Konsorsiyumu ile EGO arasında daha önce imzalanmış olan ve cumartesi günü DLH ile yenilenecek sözleşme şu işleri kapsıyor: ''Mevcut Kızılay-Batıkent hattındaki (ileride genişletilecek alanla birlikte deponun tamamı) elektro-mekanik işlerin yenilenmesi, Batıkent-Sincan OSB Metro hattındaki elektro-mekanik işlerin yapımı, Kızılay-Çayyolu 2 hattında sinyalizasyon sisteminin yapılması, Tandoğan-Keçiören hattında sinyalizasyon sisteminin yapılması, Macunköy’deki Depo ve Kontrol Merkezinin sistem gereklerine göre yenilenmesi ve/veya tadil edilmesi, mevcut 108 adet aracın sinyalizasyon, anons, telsiz vb. sistemlerinin yeni sistemlere göre yenilenmesi, ileride alınacak 324 aracın sinyalizasyon için araç üstü ekipmanlarının temini, montajı ve devreye alınması.''