Metrobüsün Beylikdüzü'ne gelmesi perşembeye ertelendi

İstanbul Avcılar'da dün metrobüs inşaatında bir işçinin kazada hayatını kaybetmesi sonrasında Avcılar-Beylikdüzü metrobüs hattının yolculu deneme seferlerine başlanması 19 Temmuz Perşembe gününe ertelendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, metrobüs hattının 4. etabı olan hatta bugün başlaması planlanan yolculu deneme seferleri, perşembe gününden itibaren yapılacak.

Yetkililerden alınan bilgiye göre,deneme seferleri, Avcılar-Beylikdüzü metrobüs hattında sökülürken bazı parçaları düşen ve 1 işçinin ölümüne sebep olan köprünün teknik incelemesinin devam etmesi nedeniyle ertelendi.



Metrobüs inşaatında kaza: 1 ölü



İstanbul Avcılar’daki metrobüs üst geçidi dün sabah saat 06.00 sıralarında yapılan çalışmalar sırasında çökmüştü. Yaşanan göçük nedeniyle 1 işçi ölmüş, 2 işçi de yaralanmıştı.



Topbaş metrobüsle geldi



Akşam saatlerinde olay yerine metrobüsle gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, köprü enkazını inceledi. Bazı hatalar sonucu üzücü olay yaşadıklarını ifade eden Topbaş, Ramazan’a kadar metrobüsü Beylikdüzü’ne ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Topbaş olay yerinden yine metrobüsle ayrıldı.



29 Ekim'de gelecekti



Avcılar-Beylikdüzü metrobüs hattı inşaatı yaklaşık 2 yıldır devam ediyor. Metrobüsün Beylikdüzü'ne geçtiğimiz yıl 29 Ekim'de getirilmesi planlanmştı. Ancak inşaattaki aksaklıklar nedeniyle çalışmalar hala devam ediyor.