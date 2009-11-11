Metrobüs'ü yoldan çıkarttılar!

T24 - Merter E - 5 yolunda takla atıp metrobüs hattına dalan iki otomobil, faciaya yol açacaktı.



İstanbul Merter - Tınaztepe mevkiinde yarış yaptığı öne sürülen iki otomobilin sürücüleri direksiyon hakimiyetlerini kaybedince takla atarak metrobüs yoluna girdi.



Bu sırada Avcılar istikametine gitmekte olan metrobüsün sürücüsü, araçlara çarpmamak için direksiyon kırarak bariyerleri aşıp E-5 karayoluna girdi. Metrobüs yoldaki başka bir araca çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle E - 5 yolu trafiğe kapandı. Metrobüs seferleri durduruldu. Atatürk Havalimanı'na giden İSEDAK konuklarının güzergahı kaza nedeniyle değiştirildi.