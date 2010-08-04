Metrobüsü ittiler!

T24

Bu sırada sürücü ile istasyondaki bazı görevliler yolculardan metrobüsü itmeleri için yardım istedi. Yaklaşık 30 yolcu arkadan ve yandan metrobüsü itti. Fakat bütün gayretlere rağmen metrobüs çalışmadı. Yolculardan biri olan, Web tasarım şirketi sahibi Erhan Silgan, yolcuların metrobüsü ittiği anı yanında taşıdığı fotoğraf makinesiyle çekti. Fotoğraf çektiğini gören görevlilerin kendisini uyardığını söyleyen Silgan, “Bana, ‘artık basına yetiştirirsin’ dediler. Ben de çekindiğim için daha fazla çekmedim. Parasını verip bindiği aracı itmek zorunda kalmak, hangi akla mantığa uyar?” dedi.