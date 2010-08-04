T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Metrobüsü ittiler!

Avcılar’dan hareket etti ancak daha 2 metre bile gidemeden arızalanınca tüm yolcular inmek zorunda kaldı.

04 Ağustos 2010 03:00

T24 - Geçen Cumartesi günü Avcılar İstasyonu’ndan bindikleri metrobüsle Topkapı’ya gitmeye çalışan yolcular yaya kaldı! Metrobüs saat 14.30 sıralarında Avcılar’dan hareket etti ancak daha 2 metre bile gidemeden arızalanınca tüm yolcular inmek zorunda kaldı. 
 


Bu sırada sürücü ile istasyondaki bazı görevliler yolculardan metrobüsü itmeleri için yardım istedi. Yaklaşık 30 yolcu arkadan ve yandan metrobüsü itti. Fakat bütün gayretlere rağmen metrobüs çalışmadı. Yolculardan biri olan, Web tasarım şirketi sahibi Erhan Silgan, yolcuların metrobüsü ittiği anı yanında taşıdığı fotoğraf makinesiyle çekti. Fotoğraf çektiğini gören görevlilerin kendisini uyardığını söyleyen Silgan, “Bana, ‘artık basına yetiştirirsin’ dediler. Ben de çekindiğim için daha fazla çekmedim. Parasını verip bindiği aracı itmek zorunda kalmak, hangi akla mantığa uyar?” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24