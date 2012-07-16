Metrobüsten canlı yayın yapan tacizciye suçüstü

Söğütlüçeşme hattında çalışan metrobüslerde mini etek giyen kadınları sırt çantasına yerleştirdiği cep telefonuyla görüntüleyen M.Ş.(35) polis tarafından suçüstü yakalandı. Zanlı M.Ş.’nin çantasında yapılan incelemede 5 farklı kadına ait görüntüler bulundu.

DHA'da yer alan habere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü C Bölgesi Güven Timleri, metrobüslerde cinsel istismar ve taciz olaylarıyla ilgili şikayetlerin artması üzerine çalışma başlattı. Kadıköy Uzançayır Metrobüs Durağı’nda bekleyen metrobüs timleri, mini etekli kadınların etrafında dolaşan sırt çantalı bir şüpheliyi takibe aldı. DHA'da yer alan habere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü C Bölgesi Güven Timleri, metrobüslerde cinsel istismar ve taciz olaylarıyla ilgili şikayetlerin artması üzerine çalışma başlattı. Kadıköy Uzançayır Metrobüs Durağı’nda bekleyen metrobüs timleri, mini etekli kadınların etrafında dolaşan sırt çantalı bir şüpheliyi takibe aldı.

Bu şüphelinin sürekli çantasıyla mini etekli kadınların arkasında dolaşması ve sürekli etrafını gözetlemesi üzerine ekipler takibi sürdürdü. Duraklarda sürekli metrobüsten inerek başka metrobüslere binen zanlı, Zincirlikuyu’da da aktarma yaptı.

Takip edildiğinden şüphelenmeyen zanlı, metrobüs Bakırköy İncirli’ye vardığında, mini etekli bir kadını görüntülemeye başladı. Bunu gören ekipler, zanlıyı suçüstü yakaladı. Zanlı, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Osmaniye Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Zanlının çantasında yapılan aramada, 5 farklı kadına ait görüntü kaydı bulundu. Zanlının Gebze’de oturduğu, evli ve bir çocuk babası olduğu belirlendi. İfadesinde hakkındaki suçlamaları kabul eden M. Ş.’nin, elektrik teknisyeni olduğu, iki günlük bir iş için Kadıköy’e geldiğini söylediği belirtildi.

Zanlı, ifadesinin ve işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderildi.