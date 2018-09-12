Metrobüste şoföre şemsiyeli saldırı davası

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY\'de \"Şemsiye ile saldırdığı metrobüs şoförünün kaza yapmasına ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olmak\"la suçlanan Murat Akbulut\'un yargılanmasına devam edildi. Tanık olarak dinlenen müşteki Ömür İlbaş, sanık Murat Akbulut\'un metrobüs şoförüne şemsiye ile vurduğunu görmediğini, şoförün Murat Akbulut\'a yönelik küfürlü konuştuğunu söyledi.

İstanbul Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına, \"Olası kastla kasten yaralanma\", \"Kamu malına zarar verme\", \"Olası kastla mala zarar verme\" suçlarından 68 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuksuz sanık Murat Akbulut ve avukatı ile metrobüs şoförü Recai Türkoğlu ve bazı müştekiler katıldı.

ŞOFÖR KÜFÜRLÜ KONUŞTU İDDİASI

Kazada yaralanan müşteki Ömür İlbaş dinlendi. Olay günü Anadolu yakasına gitmek için Zincirlikuyu\'da metrobüse bindiğini söyleyen Ömür İlbaş , \"Metrobüsün sürücüsü aracı hızlı kullanıyordu. O nedenle inmek istemiştim ancak inmedim. O arada Amerika\'da bulunan oğlumla telefonla konuşmaya başladım. Ben orta kapının yanında tek kişilik koltukta oturuyordum, sanık da benden 1.5 metre uzaklıkta orta kapının yanında ayakta yolculuk yapıyordu. Metrobüs bir süre sonra durdu. Bu sırada sanığın \'kapı\' diye seslendiğini duydum. Metrobüs şoförü, \'açarım açmam, keyfimin kahyası mısın?\' dedi. Küfürlü konuştu. Metrobüs şoförü adeta aracı şaha kaldırır gibi tekrar hareket etti. Şoför küfürlü konuşunca sanık Murat da, \'sen ne diyorsun\' dedi ve şoföre doğru gitti. Ben de bir eğitimci olarak kendimi tutamadım ve yüksek sesle şoför beye seslenerek, \'şoför bey yolcularla böyle konuşmanız doğru değil\' dedim. Öne doğru giden Murat daha şemsiyeyi kaldırmadan metrobüs şoförü ayağa kalktı ve birbirlerine girdiler. Şemsiyeyle vurduğunu görmedim. Murat yanına gittiğinde şoför hemen ayağa kalkmıştı. O sırada metrobüs hareket halindeydi. Birden tıkırtılar gelmeye başladı. Metrobüs bariyerlere çarpıyordu. Sallanan insanlar gördüm\" dedi.

Müşteki İlbaş, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için davayı ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 23 Eylül 2016 tarihinde Avrupa yakasından Anadolu yakasına doğru seyir eden metrobüs şoförü Recai Türkoğlu\'nun Acıbadem durağında, metrobüste yolcu olarak bulunan Murat Akpınar ile tartıştığı belirtiliyor. Murat Akpınar\'ın tartışma üzerine şoföre şemsiye ile müdahale ettiği belirtilen iddianamede, müdahale ile yoldan çıkan aracın karayoluna girerek başka araçlarla çarpıştığı, bu çarpışmanın etkisi ile metrobüsteki ve çarptığı araçlarda bulunan 17 kişiyi yaraladığı, bazı araçların da hasar gördüğü belirtiliyor.

Yaralı 17 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede, şüpheli Murat Akpınar için, \"Olası kastla kasten yaralama\", \"Kamu malına zarar verme\", \"Olası kastla mala zarar verme\" suçlarından 17 yıldan 68 yıl 9 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.