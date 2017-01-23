Metrobüste şırıngalı saldırı!

İstanbul'da Mecidiyeköy'den metrobüse binen Ercan Paksoy iddiaya göre, hemşire olduğu belirtilen S.H. isimli kadının şırıngalı saldırısına uğradı.

Paksoy, “Oturur oturmaz beni itelemeye başladı. Sonra ben bacağımda bir ağrı hissettim. Döndüm ki enjektör ucunu bacağıma batırmış. Neden batırdın diye bağırdım. Hiç cevap vermedi” dedi. Paksoy, kadının kendisine AIDS bulaştırmış olmasından endişeli.

Sabah saatlerinde Mecidiyeköy'den metrobüse binen Ercan Paksoy ön koltuklardan birine oturdu. Birkaç durak sonra metrobüse binen S.H. isimli hemşire olduğu belirtilen kadın Paksoy'un yanına oturdu.

Paksoy, olayı şöyle anlattı:

“Mecidiyeköy'den metrobüse bindim. Avcılar'a gidiyordum. Sabah saat 10.00 civarıydı. Birkaç durak sonra bir bayan geldi, 'oturabilir miyim?' dedi. Buyurun oturun dedim. Ben cam kenarına doğru biraz daha kaydım. Oturur oturmaz beni itelemeye başladı. Bende bir psikolojik sorunu vardır bana bir şey olmasın diye biraz daha diğer tarafa döndüm. Sonra bacağımda bir ağrı hissettim. Döndüm ki enjektör ucunu bacağıma batırmış. Sonra hemen kapadı. Kapatınca ben elinden kaptım. Bağırdım neden batırdın bana ben ne yaptım diye bağırdım. Hiç cevap vermedi. Sadece öyle durdu. Enjektörü görünce bir kaç tane bayan 'polis çağırın' diye bağırmaya başladı. O sırada içeride birisi 'ben polisim sakin olun kardeşim' dedi. Edirnekapı durağındaydık, sivil polis, 'İnin, burada polis memuru arkadaşlar var, güvenliğin önünde rutin kontrol yapıyorlar' dedi. Biz onların yanına geçtik ben durumu anlattım.”

"AIDS bulaştırmasından korktum"

Kadının enjektör ile kendisine hastalık bulaştırmasından endişe duyan Ercan Paksoy, “Bayan gayet rahat ve soğuk kanlıydı. 'Ben hemşireyim' dedi. Daha sonra beraber karakola gittik. Enjektörü görünce benim aklıma direkt AIDS hastalığı geldi. Bana AIDS mi bulaştırmaya çalışıyor acaba diye düşündüm. Karakola gittiğimizde beni hastaneye gönderdiler. Doktorlar, 'Enjektör kullanılamamış ama belki önce başkasına batırıp sana sana batırılmıştır' dedi. İğne incelenmek üzere adli tıp kurumuna gitti. Sonuçların 6 ay sonra geleceğini söylediler” diye konuştu.

Paksoy'un enjektörden hastalık kapma ihtimaline karşı araştırmaların devam ettiği belirtilirken, polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması da sürüyor.