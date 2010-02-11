Metrobüste silah paniği

T24- Zincirlikuyu hattındaki bir metrobüste çıkan kavga panik yarattı. İki kişi arasında Cevizlibağ'da çıkan kavgada taraflardan birinin silah gösterdiğinin iddia edilmesi üzerine olaylar büyüdü.







Metrobüs içindeki vatandaşlar 10 dakika Topkapı'da bekledi. Tartışmanın büyümesi üzerine, metrobüs hattının özel güvenlik görevlileri olaya müdahalede bulundu.



Olayın, taraflardan birinin diğerinin bacağına çarpması nedeniyle başladığı belirtildi. Yumruklaşmaların yaşandığı kavga, metrobüs içindeki vatandaşların panik olmasına neden oldu.



Metrobüsün Zincirlikuyu'ya gelmesi üzerine oradaki güvenlik görevlileri de olaya müdahale etti. Kavga eden şahıslar, ifade vermek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.