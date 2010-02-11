T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Metrobüste silah paniği

Zincirlikuyu hattındaki bir metrobüste çıkan kavga panik yarattı. İki kişi arasında Cevizlibağ'da çıkan kavgada taraflardan birinin silah gösterdiği iddia edildi

11 Şubat 2010 02:00

 T24- Zincirlikuyu hattındaki bir metrobüste çıkan kavga panik yarattı. İki kişi arasında Cevizlibağ'da çıkan kavgada taraflardan birinin silah gösterdiğinin iddia edilmesi üzerine olaylar büyüdü.



Metrobüs içindeki vatandaşlar 10 dakika Topkapı'da bekledi. Tartışmanın büyümesi üzerine, metrobüs hattının özel güvenlik görevlileri olaya müdahalede bulundu.


Olayın, taraflardan birinin diğerinin bacağına çarpması nedeniyle başladığı belirtildi. Yumruklaşmaların yaşandığı kavga, metrobüs içindeki vatandaşların panik olmasına neden oldu.


Metrobüsün Zincirlikuyu'ya gelmesi üzerine oradaki güvenlik görevlileri de olaya müdahale etti. Kavga eden şahıslar, ifade vermek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24