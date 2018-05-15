Metrobüste öpüşen çifte tepki gösterdi, "Onlarca çocuğa tecavüze ses çıkardın mı?" sorusuyla karşılaştı!

İstanbul’da metrobüste öpüşen gençlere müdahale eden bir yolcuya tepki gösteren vatandaş, “Onlarca kız çocuğu yanarak öldü. Aladağ’da, kimseden ses çıkmadı. Sen onlarca çocuğa tecavüz edilirken ses çıkardın mı çıkarmadın mı? Bu çocuk bu kızı burada dövse bu kadar rahatsız olmazsın” diyerek tepki gösterdi.

İstanbul'da bir metrobüste öpüşen gençlere müdahale etmek isteyen bir yolcuya tepki gösteren başka bir yolcu “Aladağ'da 18 kız çocuğu yanarak öldü. Kimseden ses çıkmadı. Şuradakiler öpüşsün boş ver. Bunlara tepki gösteriyorsun ona 10 mislini göstermen lazım. Tecavüzden rahatsız olmuyorlar. Tecavüz edilirken başını çevirip gidiyorlar. Bırak öpüşsünler. Tecavüze karşı gel. Bu kadar basit" diyerek tepki gösterdi.

Başka bir kadın yolcu ise, “Bu çocuk bu kızı dövseydi rahatsız olmazdın. Sevgiden rahatsız oluyor insanlar dayaktan rahatsız olmuyor” dedi