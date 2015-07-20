Bir yolcu metrobüsten dövülerek aşağıya indirildi

Zincirlikuyu – Avcılar hattı üzerinde sefer yapan metrobüste bir yolcu linç edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Tesisler İstasyonu’nda duran otobüsün içinde bir kadın yolcuya hakeret eden erkek yolcu, diğer yolcular tarafından dövülerek araçtan indirildi.

Metrobüste yer nedeniyle kadın yolcuya bağıran ve hakaret eden erkek yolcunun kadına yönelik hakaretleri dini öğeler içermeye başladıktan sonra çevreden tepki gelmeye başladı. Başka bir erkek yolcunun, hakaret eden adama yumruk atması ardından diğer yolcular da kavgaya katıldı. Lince dönüşen olayda, yolcu araçtan dövülerek indirildi.

Yaşananlar kameraya işte böyle yansıdı: