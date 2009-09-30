Metrobüste kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Mecidiyeköy arası seferi yapan içi tıkabasa yolcu dolu metrobüste kalp krizi geçiren 57 yaşındaki Şerif Seyrek, gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Şerif Seyrek’in cesedi yaklaşık 3 saat boyunca metrobüste savcının gelmesi için bekletildi.



İşçi emeklisi Şerif Seyrek dün saat 21.00 sıralarında oğlu Engin Seyrek ile birlikte Avcılar’dan evlerine gitmek için metrobüse bindi. Duraklardan aldığı yolcularla metrobüs tıka-basa doldu. Metrobüs Yenibosna’ya geldiğinde, Şerif Seyrek nefes almakta güçlük çekince yere yığıldı. Kalp krizi geçiren Şerif Seyrek’e ilk müdahale metrobüste bulunan oğlu Engin Seyrek ve yolcular tarafından yaptı.



Metrobüs şoförünün olayı fark etmesiyle metrobüs durduruldu ve olay yerine ambulans çağrıldı. Yolcular arkadan gelen diğer metrobüse bindirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kalp masajı ve rağmen Şerif Seyrek kurtarılamadı. Şerif Seyrek’in cesedi yaklaşık 3 saat boyunca savcının inceleme yapması için metrobüste bekletildi.



Gözleri önünde babası ölen Engin Seyrek 'Şoför babam kalp krizi geçirdiği sırada tüm bağrışmalarımıza rağmen metrobüs durmadı. Babama zamanında müdahale edebilirdik. Zaten metrobüs ağzına kadar doluydu. Hava bile alamıyorduk. Babam havasızlık nedeniyle kalp krizi geçirdi. 3 saat savcının gelmesi beklendi' dedi.



Olay yerine yaklaşık 3 saat sonra gelen savcının yaptığı incelemenin ardından Şerif Seyrek in cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.