Metrobüste, İranlı iş adamının 2 milyon lirasını gasp ettiler!

İstanbul'da İran uyruklu Chabi A. (55), Florya'da metrobüs durağında gasp edildi. İranlı iş adamının 2 milyonunu alan şüpheliler izini kaybettirdi.

2 milyon lira ile metrobüse bindi

Karar gazetesinde yer alan habere göre, olay, 29 Mart'ta Küçükçekmece'de yaşandı. Kendisinin takip edildiğinden haberi olmayan İranlı uyruklu Chabi A., bankadan yüklü miktarda döviz çekerek Fatih, Aksaray'daki bir döviz bürosuna gitti. İşlemlerini tamamlayan iş adamı, 2 milyon TL'yi çantasına koydu ve metrobüse bindi.

Çantayı alıp kaçtı

Chabi A. Florya istasyonuna geldiğinde, araçtan inerek yürümeye başladı. İş adamını takip eden gaspçılar motosiklet ile iş adamının yanına yaklaşarak iş adamına saldırdı. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler Cahabi A.'nın elindeki çantayı alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. 155 Polis İhbar Hattı'nı arayan Chabi A.'nın olayı polise bildirmesiyle İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Karşılık verince bıçak çektiler

Gasp Büro Amirliği'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadesi alınan İranlı işadamı ifadesinde, "Bana saldırdılar. Karşılık verince bıçak çektiler. Zorla paramı aldılar" dedi.

Derinlemesine inceleme başlatan polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek harekete geçti. Motosikletli gaspçıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.